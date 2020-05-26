İspanya'ya 86 düzensiz göçmen geldi

MADRİD (AA) - İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları bölgesine son 24 saatte iki ayrı grupta 86 düzensiz göçmenin geldiği bildirildi.

Kanarya Adaları özerk yönetim hükümeti yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 51 ve 35 kişilik gruplarla gelen düzensiz göçmenlere yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinde 3'ünün pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan düzensiz göçmenlerin diğerlerinden ayrıldığı, ayrıca Kanarya Adaları'na yakınlaşan aralarında polislerin de olduğu herkesin karantinaya alındığı belirtildi.

İspanya'da mevcut kurallar gereği, 27'sinin reşit olmadığı vurgulanan düzensiz göçmenlerin 14 gün bir gemide karantinada tutulacakları, daha sonra bir sosyal merkeze gönderilecekleri kaydedildi.

Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan İspanya'da şimdiye kadar ölenlerin sayısı 27 bin 119 olarak verilirken, toplamda 236 bin 259 vaka bulunuyor.