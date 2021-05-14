İspanya'nın Barcelona kentinde Filistin'e destek gösterisi

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı dünyanın birçok yerinde protesto gösterisi düzenlendi. İspanya'nın Barcelona kentinde de vatandaşlar, Filistinli Müslümanlar için bir araya geldi.

İsrail'in saldırılarında şehit sayısı 133'e yükseldi

İşgalci İsrail'in, Gazze'ye yönelik hava, kara ve deniz yoluyla saldırıları devam ediyor.

Rejimin Gazze'ye yönelik bombardımanında şimdiye kadar 31'i çocuk, 20'si kadın olmak üzere 122 Filistinli şehit oldu. Böylece Gazze ve Batı Şeria'da şehit olan Filistinlilerin sayısı 133'e yükseldi.

İspanya'da Filistin'e destek gösterisi

İsrail'in katliamlarına ABD ve Avrupa ülkeleri sessiz kalırken dünyanın birçok yerinde insanlar, Filistin'e destek gösterisi düzenliyor.

İspanya'nın Barcelona kentinde de kalabalık gruplar, ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail'i protesto etti.