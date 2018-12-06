İspanya'dan futbol: Barcelona Kral Kupası'nda üst turda

MADRİD (AA) - İspanya Kral Kupası 4. tur rövanş maçında sahasında Cultural Leonesa'yı 4-1 yenen Barcelona son 16'lara kaldı.

Nou Camp Stadı'nda oynanan maçta Barcelona'nın gollerini Munir (Dk.18), Denis Suarez (Dk.26 ve Dk.70) ve Malcom (Dk. 43) atarken Cultural Leonesa adına tek golü Sene (Dk.54) kaydetti. Barcelona'da Malcom 89. dakikada sakatlanarak gözyaşları içinde oyundan çıktı. Oyuncu değişikliği hakkını kullanan Barcelona karşılaşmanın son dakikalarını 10 kişi oynadı.

3. lig takımı Cultural Leonesa'ya karşı deplasmandaki ilk maçı 1-0 kazandıktan sonra sahasında da 4-1'lik galibiyet alan Barcelona bir üst tura çıktı.



Öte yandan Türk futbolcular Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo ise deplasmanda Real Sociedad'a 2-0 yenilerek kupaya veda etti. Celta'da ilk 11'de sahaya çıkan Türk futbolculardan Okay 56. dakikada, Emre ise 58. dakikada oyundan alındı.

Enes Ünal'ın takımı Valladolid de sahasında Malaga'yı 2-1 yenerek son 16'lara adını yazdırdı. Enes bu maçta yedek bekledi.

Kral Kupası'nda gecenin diğer önemli maçlarında Sant Andreu'yu 4-0 yenen Atletico Madrid, Almeria'ya karşı 8-0'lık galibiyet alan Villarreal, Villanovense'yi 1-0 mağlup eden Sevilla son 16'lara kaldı.