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Aktüel İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 vakaları 9 bin 419, ölü sayısı 182 arttı
Aktüel

İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 vakaları 9 bin 419, ölü sayısı 182 arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 21:29:00 -
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 vakaları 9 bin 419, ölü sayısı 182 arttı

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son 24 saatte 9 bin 419 artış tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, dün 769 bin 188 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 9 bin 419 artışla 778 bin 607 olarak güncelledi.

Ayrıca Kovid-19 kaynaklı ölümlerde sayının düne göre 182 arttığı görüldü.

Bakanlık, son 7 günde 547 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 31 bin 973'e çıktığı duyurdu.

Vakaların artmaya devam etmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığının talimatıyla büyükşehirlere getirilen serbest dolaşım kısıtlaması ve ek önlemler cumartesinden itibaren yürürlüğe girecek.

- Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 854 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1977 olurken, vaka sayısı 76 bin 396'ya çıktı.

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