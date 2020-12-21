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Aktüel İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek
Aktüel

İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek

A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı Başantrenörü Özbey için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak TSİ 18.00'de hareket edecek

Yeniakit Publisher
2020-12-21 13:01:14 -
İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek

İSTANBUL (AA) - Voleybol Erkekler CEV Kupası son 16 turunda 15 Aralık'taki maç için gittikleri İspanya'nın Las Palmas kentinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ambulans uçağın, İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan Las Palmas kentinden TSİ 18.00'de hareket etmesi ve 02.00 civarında İstanbul'a inmesi bekleniyor.

Aynı zamanda A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yürüten 65 yaşındaki Nedim Özbey, 16 Aralık akşamında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nedim Özbey'in, sağlık durumunun tarifeli uçağa binmesinin risk barındırması nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi.

Başantrenör Nedim Özbey'in tedavisine Türkiye'de devam edilecek.

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