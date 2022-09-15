İspanya'da NATO oylaması! İşte sonuçlar

İki İskandinav ülkesi İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım süreci devam ediyor.

Askeri ittifaka üye ülkeler, kendi parlamentolarında onaylama işlemlerini sürdürüyor.

Son olarak İspanya meclisi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı.

Sol koalisyon hükümetindeki 2 parti destek vermedi

Meclisteki oylamada en dikkati çeken nokta, sol koalisyon hükümetindeki 3 partiden 2'sinin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine destek vermemesi oldu.

Koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) bu iki Baltık ülkesinin NATO'ya üye olma talebine onay verse de diğer ortaklardan aşırı sol görüşlü Podemos "çekimser", komünist Birleşik Sol (IU) partisi ise "hayır" oyu verdi.

IU'nin lideri Alberto Garzon, Tüketim Bakanı olmasının da etkisiyle partisinden farklı olarak, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC), Bask'taki EH Bildu ile Podemos'tan ayrılanların kurduğu Mas Pais ve Compromis partilerinin milletvekilleriyle "çekimser" oy kullandı.

290 evet oyuyla onaylandı

Meclisteki oylamada 290 "evet", 47 "çekimser" ve 11 "hayır" oyu çıktı.

NATO ile ilgili bir oylamada hükümette yaşanan bölünme, muhalefet partileri tarafından "İspanya'nın imajına zarar verdiği" gerekçesiyle eleştirildi.