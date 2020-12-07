İspanya'da Kovid-19'dan son 3 günde 394 kişi öldü

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 3 günde 394 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 bin 681 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı cuma gününden bugüne 394 arttı.

Son 7 günde 759 kişi salgından ölürken, toplam sayı 46 bin 646'ya çıktı.

Ayrıca cuma günü 1 milyon 684 bin 647 olarak açıklanan toplam vaka sayısı son 3 günde 17 bin 681 artışla 1 milyon 702 bin 328'e çıktı.

Ülke genelinde ekim ayında her 100 bin kişide 500'ün üzerinde olan Kovid-19 vaka sayısı alınan önlemlerle 215'e kadar düşürülse de halen "yüksek risk" düzeyinde yer alıyor.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

- Portekiz

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 597 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 41'e, toplam vaka sayısı da 325 bin 71'e çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan OHAL'in mevcut yasalara göre en fazla 15 gün yürürlükte kalmasından, Meclisin aldığı son kararla OHAL 23 Aralık'a kadar uzatıldı.

OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması istenirken, Bakanlar Kurulunun yarın yapılacak toplantıda yeni tedbirler alabileceği belirtiliyor.

İlk aşamada 22 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını açıklayan Portekiz hükümeti, ocak ayında başlaması planlanan ve 1200 sağlık merkezinde yapılacak aşının tüm halka ücretsiz uygulanacağını ve zorunlu olmayacağını duyurmuştu.