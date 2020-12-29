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Aktüel İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 320 kişi öldü
Aktüel

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 320 kişi öldü

Bakımevinde çalışan bir hemşirede, Kovid-19 aşısı olduktan 24 saat sonra yapılan test pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 21:58:09 -
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 320 kişi öldü

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 320 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 89 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 320 artışla 50 bin 442'ye çıktı.

Yeni vaka sayılarında artışın gözlendiği İspanya'da salgının başlamasından bu yana tespit edilen vakalar 1 milyon 893 bin 502"ye ulaştı.

- Aşı olan hemşirede Kovid-19 çıktı

Bu arada Kovid-19 aşısının 27 Aralık'tan itibaren kullanılmaya başlandığı İspanya'da, ilk aşıların yapıldığı grupta olan Lleida kentindeki bakımevindeki bir hemşirenin pazartesi yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Aşıdan sadece 24 saat sonra Kovid-19 tespit edilen hemşirenin, protokol gereği ev karantinasına alındığı açıklandı.

Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bakımevindeki tüm yaşlıların ve çalışanların Kovid-19 aşısı olduklarını hatırlatarak, virüsün aşı olan birine bulaşma riskinin çok düşük olduğunu ifade etti.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri devam ediyor.

- Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 74 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 336 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 751'e, toplam vaka sayısı da 400 bin 2'ye çıktı.

Kovid-19 aşılarına 27 Aralık'ta başlayan Portekiz'de 9 Kasım'dan bu yana uygulanan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

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