İspanya'da kadınlar futbol maçını statta 48 bin kişi izledi





MADRİD (AA) - İspanya'da Kraliçe Kupası çeyrek finalinde oynanan Athletic Bilbao-Atletico Madrid maçında tribünlerde bulunan 48 bin 121 kişiyle izleyici rekoru kırıldı.

Bilbao'daki San Mames Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 48 bin 121 kişinin izlediği açıklandı.

Athletic Bilbao Kulübünden yapılan açıklamada, İspanya'da bu zamana kadar kadınlar futbol maçında izleyici rekorunun 35 bin kişiyle 16 yıl önce yine aynı statta olduğu hatırlatıldı.

San Mames'deki izleyici sayısının aynı zamanda Avrupa için de rekor olduğu kaydedildi. Avrupa'da kadınlar futbolundaki en çok izleyici rekoru, 45 bin 423 kişiyle Mayıs 2018'de İngiltere Kadınlar Kupası finalindeki Arsenal-Chelsea maçında kırılmıştı.

Kadınlar futbolunda dünyadaki izleyici rekoru ise 51 bin 211 izleyiciyle geçen yıl Meksika Kadınlar Ligi finalinde oynanan Monterrey-Tigres maçında kaydedilmişti. San Mames'deki 48 bin 121 izleyici sayısı, dünya sıralamasında ikinci sırada bulunuyor.

Öte yandan San Mames'deki karşılaşmada taraftarı önünde Athletic Bilbao'yu 2-0 yenen Atletico Madrid, yarı finale yükseldi.