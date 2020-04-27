İspanya'da günlük ölü sayısı tekrar yükseldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke olan İspanya’da günlük ölü sayıları düşüş göstermiyor.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre, ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 331 artarak toplamda 23 bin 521'e yükseldi. Buna göre, dün 288 olarak açıklanan günlük ölü sayısının bugün yükseldiği görüldü.

Pazar gününden itibaren sadece PCR testlerine göre verilen toplam vaka sayısı ise 209 bin 465'e çıktı. Diğer yandan Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan iyileşenlerin sayısı da son 24 saatte 2 bin 143 artışla 100 bin 875 oldu.