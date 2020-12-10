  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İspanya'da göçmenlerin yaşadığı binada yangın: 3 ölü, 23 yaralı
Aktüel

İspanya'da göçmenlerin yaşadığı binada yangın: 3 ölü, 23 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 17:43:13 -
İspanya'da göçmenlerin yaşadığı binada yangın: 3 ölü, 23 yaralı

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinin Badalona kentinde, göçmenlerin yaşadığı bir binada çıkan yangında 3 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Katalonya Özerk Yönetimi'nden yapılan açıklamada, dün gece başlayan ve hızla büyüyen yangında 3 kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin arama ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği binadan yaralı çıkartılan 23 kişiden 7'sinin hastaneye kaldırıldığı, bunlardan 3'ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Söz konusu binanın terk edilmiş durumda olduğu ve burada 10 yıldır göçmenlerin yaşadığı belirtildi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, uygunsuz koşullarda yaşayan göçmenlerin çoğunun, ülkede kaçak yaşadığı belirtildi.

Görgü tanıkları, yangın sırasında göçmenlerden bazılarının pencere veya çatıdan atlayarak kendilerini kurtarmaya çalıştığını anlattı.

Diğer yandan bölgeye giderek incelemelerde bulunan Katalonya Özerk Hükümeti Başkanı Pere Aragones, mağdur olan tüm göçmenlerin Acil Sosyal Barınma Merkezine götürüldüğünü ve temel ihtiyaçlarının giderildiğini söyledi.

Elektriğin olmadığı binada çok fazla eski mobilya ve yatak bulunduğunu anlatan Afrikalı bir göçmen, yangının yakılan bir mumdan çıkmış olabileceğini iddia etti.

Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'yi endişelendiren hamleler peş peşe geliyor! Doların sonunu getirebilir
Ekonomi

ABD'yi endişelendiren hamleler peş peşe geliyor! Doların sonunu getirebilir

Merkez Bankalarının dijital para hamleleri hızlanıyor. Özellikle Bitcoin, rezerv para birimindeki 100 yılına giren doların dünya piyasaların..
Darbeci Sisi'den Türkiye ile çatışma açıklaması: İlk saldıran...
Dünya

Darbeci Sisi'den Türkiye ile çatışma açıklaması: İlk saldıran...

Mısır'ın darbeci lideri Abdülfettah Sisi, Türkiye ile olası çatışma ihtimalini değerlendirdi. Sisi, “Mısır asla saldıran taraf olmayacak” de..
Maradona'nın ardından dünya futbolu bir efsaneyi daha kaybetti!
Spor

Maradona'nın ardından dünya futbolu bir efsaneyi daha kaybetti!

Dünyaca ünlü eski futbolcu Diego Armando Maradona’nın ardından Ballon d’Or galibi Pablito lakaplı Paolo Rossi, 64 yaşında hayatını kaybetti...
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay