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Aktüel İspanya'da emekli askerlerden sol hükümet karşıtı manifesto
Aktüel

İspanya'da emekli askerlerden sol hükümet karşıtı manifesto

271 emekli askerin imzasıyla yayımlanan manifestoda sol koalisyon hükümet, "İspanya'nın birliğini ve demokrasiyi tehdit etmekle" suçlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 20:32:31 -
İspanya'da emekli askerlerden sol hükümet karşıtı manifesto

MADRİD (AA) - İspanya'da bazı emekli askerler tarafından sol koalisyon hükümeti hedef alan girişimler kapsamında manifesto yayımlandı.

Emekli 271 askerin imzasıyla yayımlanan manifestoda, sol görüşlü Sosyalist İşçi Partisi ve aşırı solcu Unidas Podemos partilerinden oluşan mevcut hükümetin "İspanya'nın birliğini ve demokrasiyi tehdit ettiği" savunuldu.

Hükümetin "İspanya'nın birliğini hor gördüğü, sembollerine ve Kral'a yönelik yapılan aşağılamaları kabul ettiği" öne sürülen manifestoda, eylülde kabul edilen ve diktatör Franco dönemiyle yüzleşilerek mağdurların haklarını tanıyan "demokratik bellek" yasası ve yargıyla ilgili yapılan değişiklikler sert dille eleştirildi.

Emekli askerler ayrıca Katalonya ve Bask bölgesindeki bağımsızlık yanlısı girişimlere karşı hükümeti sessiz kalmakla suçladı.

Manifestoya imza atan emekli askerler, "benzer kaygılara sahip olmalarına" rağmen, hafta içinde tartışmalara yol açan ve bir grup emekli asker tarafından kurulan WhatsApp grubunda bulunanlardan tamamen bağımsız olduklarını vurguladı.

Söz konusu WhatsApp grubunda, diktatör Franco rejimini öven mesajlar paylaşılıp, mevcut sol koalisyon hükümetindeki iki siyasi partiye oy verenler kastedilerek, "26 milyon İspanyolun kurşundan geçirilmesi isteği" ifade edilmişti.

Kullanılan ifadeleri "kabul edilemez" olarak eleştiren Savunma Bakanı Margarita Robles'in çağrısı sonrasında savcılık soruşturma başlatmıştı.

Diğer yandan bir grup üst düzey emekli asker de geçtiğimiz hafta Kral 6. Felipe'ye mektup göndererek, mevcut sol koalisyon hükümetini şikayet etmişti.

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da, Devlet Başkanı Kral 6. Felipe'ye gönderilen, çoğunluğu Kara Kuvvetlerinden emekli 73 askerin yazdığı mektupta, hükümet "İspanya'nın ulusal birliğini tehdit etmekle" suçlanmıştı.

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