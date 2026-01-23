İspanya'da demir yolu kazaları durmuyor: Bir haftada üçüncü kaza
İspanya'nın Cartagena kenti yakınlarında bir banliyö treninin inşaat vincine çarpmasıyla, ülkede son bir hafta içinde üçüncü demir yolu kazası yaşandı ve güvenlik tartışmaları zirve yaptı.
Murcia bölgesindeki Cartagena yakınlarında, bir banliyö treni hatta giren inşaat vincine çarptı.
Trenin raydan çıkmadığı kazada bazı yolcular hafif yaralanırken, demir yolu işletmecisi Adif; "Olayın demir yolu operasyonuna ait olmayan harici bir vincin hatta girmesi sonucu yaşandığını" duyurdu.
Ülke genelinde son bir haftada yaşanan ve onlarca can kaybına yol açan kazalar zinciri, İspanya'daki ulaştırma güvenliğine yönelik tepkileri sokağa taşıdı.
MAKİNİSTLERDEN GÜVENLİK İSYANI: ÜLKE GENELİNDE GREV
Art arda gelen faciaların ardından ana makinistler sendikası SEMAF, 9-11 Şubat tarihleri arasında üç günlük grev kararı aldığını açıkladı.
Demir yolu güvenliğinin artık garanti edilemediğini belirten sendika yetkilileri; "Son kazalar bir dönüm noktasıdır, altyapıdan sorumlu yetkililer hakkında cezai işlem talep edeceğiz" diyerek güvenlik standartlarının acilen yükseltilmesi çağrısında bulundu.
