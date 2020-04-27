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Dünya

İspanya'da 288 kişi daha hayatını kaybetti! İşte toplam ölü sayısı

İspanya'da son 24 saatte 288 kişi daha yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

2020-04-27 01:02:00 -
İspanya'da 288 kişi daha hayatını kaybetti! İşte toplam ölü sayısı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok etkilediği ülkelerden biri olan İspanya’da son 24 saatte 288 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece İspanya’da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 23 bin 190'a ulaştı.

220 bini aşkın vaka sayısının yer aldığı ülkede 100 bine yakın kişi ise iyileşti.

İspanya'da hükümet, koronavirüsten dolayı 14 Mart'ta başlattığı olağanüstü hali 9 Mayıs'a kadar uzatmıştı.

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