İspanya, Portekiz'i 90+1'de yıktı: Ronaldo Dünya Kupası'na veda etti

Dallas Stadyumu'nda FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu maçında Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetti.

İspanya, Portekiz'i 1-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Sonucu belirleyen gol, maçın son anlarında geldi.

Golsüz 90 dakika ve 90+1'in kahramanı

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İki takım da savunmada dengeyi bozmadı.

İkinci yarıda İspanya teknik ekibi hamlesini yaptı. Olmo'nun yerine oyuna giren Mikel Merino, 90+1'inci dakikada attığı golle İspanya'yı çeyrek finale taşıdı.

Ronaldo'dan veda: "Bu benim son Dünya Kupam"

Maçın ardından Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo konuştu. 41 yaşındaki tecrübeli oyuncu, kariyerinin bir sayfasını kapattı.

Ronaldo, "Bu benim oynadığım son Dünya Kupam'dı. Vicdanım rahat. Her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Her zaman çok çalıştım, mücadele ettim" dedi.

Bir rekor daha Ronaldo'nun

Ronaldo bu turnuvada takımına 3 gol kattı. 6 Dünya Kupası'nda attığı 11 golle Portekiz'in bu organizasyondaki en golcü ismi oldu.

Portekizli yıldız, 6 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk futbolcu unvanını aldı.

Roberto Martinez görevi bıraktı

Elenmenin ardından Portekiz'de bir ayrılık daha geldi. Teknik direktör Roberto Martinez görevinden ayrıldı.

52 yaşındaki antrenör, "Bugün itibariyle görevimden ayrıldım. Yeni bir ses, yeni bir lider olması önemli. Portekiz'e Dünya Kupası'nı kazanma hedefiyle geldim ve kazanamadığım için devam etmenin mantıklı olmadığına karar verdim" dedi.

Martinez'in Portekiz dönemi

Martinez, 2023 yılında Portekiz'in başına geçti. EURO 2024'te çeyrek finalde elendi, 2025'te ise UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı.

Sıkça Sorulan Sorular

İspanya - Portekiz maçı kaç bitti? İspanya, Portekiz'i 1-0 mağlup etti.

Golü kim, kaçıncı dakikada attı? Mikel Merino, 90+1'inci dakikada attı.

Maçı kim yönetti? İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor.

Ronaldo neden veda etti? 41 yaşındaki Ronaldo, bunun son Dünya Kupası maçı olduğunu açıkladı.

Roberto Martinez neden istifa etti? Dünya Kupası'nı kazanamadığı için görevine devam etmenin mantıklı olmadığını söyledi.

Kaynak: DHA