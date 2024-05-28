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Gündem İspanya, Filistin'i resmen tanıdı! Başkent vurgusu dikkat çekti
Gündem

İspanya, Filistin'i resmen tanıdı! Başkent vurgusu dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2024-05-28 09:54:00 - 2024-05-28 13:02:35
İspanya, Filistin'i resmen tanıdı! Başkent vurgusu dikkat çekti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletini resmen tanıdı.

İspanya Başbakanı Sanchez, "İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor. Tüm taraflarca kabul edilmediği müddetçe 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız" dedi.

İsrail'in açık tehditlerine rağmen Filistin'i tanıma kararı alan İspanya'nın bu hamlesiyle BM'nin 193 üye devletinden 145'i artık Filistin devletini tanıyor.

Başbakan Sanchez, "Önceliğimiz Gazze'de olup bitenlere son vermek ve geçişleri insani yardıma açmaktır, bundan sonra çabalarımızı iki devletli çözüme odaklayacağız. Bugünkü Filistin'i tanıma kararımız uluslararası hukuka uygundur ve bir barış konferansı düzenlemek için Arap ülkeleriyle birlikte çalışacağız.'' ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

fetösavar

arap ülkeleri ile çalışmasan daha iyi olurdu... onların alayı benden başka herkes batsın derdinde.. o yüzden oraları bir bataklık olarak değerlendirmek gerekir... tabii ki herkes ben der ama bunlar akılsızca ben diyerek kendi sonlarını da hazırlıyorlar.. yani bu bedevilerin akıllarının köşesinde bile bir filistin derdi yok, sayın sanchez.. hatta düşmandırlar, çünkü filistinli osmanlıyı sever... bu bedevilerin alayı suud, barzani dahil osmanlıya hep ihanet etmiş ailelerdir, sevmezler, çünkü işleri hep haramilik olmuştur... iranı saymıyorum bile, çünkü bir numaralı osmanlı düşmanıdır... yani oralarda bi şeyler yap sen sanchez, irlanda, italya, portekiz ile... kudüs ne de olsa hristiyanlığın en kutsal şehri...

Vahap Kalyoncu

Bu hareketler Siyonizmin sonunu getirecek inşallah zira dünyaya bu alçakların gerçek yüzünü anlatamazsak çok zorlanırız.
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