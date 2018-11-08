İspanya Başbakanı'na suikast engellendi!
Macron'dan sonra Avrupa yeni bir suikast girişimi haberiyle çalkalandı.08 Kasım 2018 Perşembe 14:48
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i hedef alan suikast girişimi önlendi.
Gözaltına alınan saldırganın adı, şüpheli Manuel Murillo Sanchez. 63 yaşındaki saldırganın 'yalnız kurt' olduğu bildiriliyor.
Sanchez'in evinde yapılan aramada sniper silahı bulundu.
Saldırganın Barcelona yakınlarındaki Terrassa kentinde yakalandığı açıklandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a saldırı planlayan altı şüpheli, hafta içinde yakalanmıştı. Fransız gizli servisi, saldırganların aşırı sağla bağlantılı olduğunu duyurmuştu.
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