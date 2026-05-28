İspanya Başbakanı Sanchez'in kardeşi hakim karşısına çıktı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in kardeşi David Sanchez, kendisine yöneltilen yolsuzluk ve nüfuzunu kullanarak kendini işe aldırma suçlamaları doğrultusunda açılan dava nedeniyle hakim karşısına çıktı. Bugün Badajoz kentinde gerçekleştirilen ön duruşmada, sanatçı kimliğiyle tanınan Sanchez'in yanı sıra benzer iddialar ile suçlanan 11 diğer sanık daha yer aldı. Davanın açılış oturumunda savunma avukatları, soruşturmanın dayanaklarını sert şekilde eleştirerek davanın düşürülmesini talep etti.

Sanchez'in avukatı Emilio Cortes, iddia edilen suçların zaman aşımına uğradığını savundu. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Cortes, suçlamaların "çürük temellere" dayandığını belirterek, bunun asılsız basın iddialarına dayanarak siyasi amaçlarla yürütülen bir "balık avı girişimi" olduğunu ifade etti. Cortes ayrıca, müvekkilinin e-postalarının toplu şekilde incelenmesinin hak ihlali oluşturduğunu iddia etti.

Diğer savunma avukatları da müvekkillerini suçlamalardan uzaklaştırmaya yönelik itirazda bulundu. Avukatlar ayrıca, suçlamaların hedefindeki Sanchez'in göreve getirilmesinde bir usulsüzlük yaşanıp yaşanmadığına ilişkin herhangi bir bilgilerinin bulunmadığını kaydetti.

Davayı gören hakim Jose Antonio Patrocinio, yargılamanın Haziran ayı ortasına kadar uzayabileceğini belirtti. Bu takvimin, eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun ayrı bir yolsuzluk soruşturması kapsamında planlanan ifadesiyle çakışabileceği ve iktidardaki İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) üzerindeki siyasi baskıyı artırabileceği ifade edildi.



Savcılar ve savunma avukatları beraat talebinde bulunurken, özel davacılar David Sanchez ve eski PSOE Extremadura özerk bölgesi lideri Miguel Angel Gallardo için 3 yıl hapis cezası talep ediyor. İspanyol kaynaklar, davanın İspanya'daki sağ görüşlü İspanyol sivil toplum kuruluşu Manos Limpias'ın suç duyurusuyla açıldığını belirtti.

Dava, Sanchez'in 2017 yılında Badajoz İl Konseyi'nde üst düzey bir yöneticilik görevine hukuka aykırı şekilde getirildiği yönündeki iddialara dayanıyor. Dosya kapsamında, Sanchez'in yerel konservatuvarların müzik faaliyetleri koordinatörü olarak atanmasının yasal şartları karşılayıp karşılamadığı ve bu kararın aile bağları nedeniyle siyasi kayırmacılık içerip içermediği inceleniyor.

Bu gelişme, Başbakan Sanchez'in hükümetine yönelik baskıların arttığı bir dönemde geldi. İspanyol güvenlik güçleri dün, yolsuzlukla mücadele eden yargı yetkililerine yönelik düzenlendiği iddia edilen dezenformasyon kampanyalarına ilişkin soruşturma kapsamında PSOE'nin başkent Madrid'deki genel merkezine operasyon düzenledi. Bu kapsamda parti yetkililerinden çeşitli belgeler talep edildi.

Geçtiğimiz hafta ise Sanchez'e yakınlığıyla bilinen eski Başbakan Zapatero, COVID-19 salgını döneminde bir havayolu şirketine sağlanan 53 milyon euro tutarındaki devlet kurtarma paketine ilişkin bir soruşturmada resmen şüpheli olarak gösterildi.

Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in de ayrı bir yolsuzluk soruşturmasıyla karşı karşıya olduğu biliniyor. Başbakan Sanchez, söz konusu soruşturmaların ve kardeşi hakkındaki suçlamaların siyasi saiklerle yürütüldüğünü değerlendirmişti.