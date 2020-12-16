  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İspanya Başbakanı Sanchez: "Türkiye ile yapıcı diyalog kurmalı ve ajanda oluşturmalıyız"
Aktüel

İspanya Başbakanı Sanchez: "Türkiye ile yapıcı diyalog kurmalı ve ajanda oluşturmalıyız"

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:10:23 -
İspanya Başbakanı Sanchez: "Türkiye ile yapıcı diyalog kurmalı ve ajanda oluşturmalıyız"

MADRİD (AA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Doğu Akdeniz'le ilgili olarak Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerde "yapıcı diyalog" çağrısını yineledi.

Sanchez, 10-11 Aralık'ta düzenlenen AB Konseyi toplantısıyla ilgili İspanyol meclis genel kurulunda yaptığı bilgilendirme konuşmasında, "Türkiye ile yapıcı diyalog kurmalı ve yapıcı ajanda oluşturmalıyız." dedi.

Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde İspanya'nın politikasının iki temele dayandığını aktaran Sanchez, şunları söyledi:

"İspanya olarak, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tek taraflı girişimlerine karşı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile dayanışma içindeyiz. Ama aynı zamanda Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunun, farklı perspektiflerde, çok yönlü ilişkilerimizin olduğunun bilincindeyiz. Başta Suriye ve Libya meselelerinin çözümü veya göç konusunda Türkiye'nin konumunun farkındayız. AB Yüksek Temsilcisi (Josep Borrell) ve AB Komisyonu öncülüğünde Türkiye ile yapıcı diyalog kurmalı ve yapıcı ajanda oluşturmalıyız."

Sanchez, benzer bir açıklamayı 11 Aralık'ta AB Konseyi toplantısının ardından yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden'dan skandal karar! ABD Ulaştırma Bakanlığı'na LGBT'li Buttigieg'i seçti
Dünya

Biden'dan skandal karar! ABD Ulaştırma Bakanlığı'na LGBT'li Buttigieg'i seçti

ABD Başkanı Donald Trump karşısında başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, eski rakibi Demokrat başkan adayı olan LGBT'li Pete Buttigieg'i..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik AB telefonu!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik AB telefonu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, olumlu günd..
CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında Diyanet ve yılbaşı kutlamalarına ilişkin flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında Diyanet ve yılbaşı kutlamalarına ilişkin flaş açıklamalar

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yan..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay