Ispanağın faydaları nelerdir, ıspanak çığ nasıl yenir? Çiğ ıspanak faydaları

Ispanakgiller familyasından ıspanak; kış sebzesi olarak yetişen, kazık köklü ve iki evcikli otsu bir bitki çeşididir.

Çok sayıda çiçekli tek yıllık otsu bir bitki olan ıspanak, insan vücuduna çeşitli faydalar sağlıyor. İçerdiği A, C, K ve E vitaminleri ile birlikte manganez, demir, magnezyum ve bakır gibi maddelerini de barındırıyor. Peki çığ ıspanağın faydaları nelerdir?

Ispanak çığ nasıl yenir?

Salatası ve yemeği yapılan hatta çiğ bile tüketilen ıspanağın yenme şekli nasıl olursa olsun insan vücuduna fayda sağladığı uzmanlar tarafından açıklanan bir gerçektir. Ayrıca ıspanak, hamile ve gelişim çağındaki kişilerin özellikle tüketmesi gereken bir besindir.

Ispanağı çiğ tüketin!

Çığ ıspanağın faydaları nelerdir?

-Kalori ve yağ oranı düşüktür, aynı zamanda içerdiği lif bağırsak ve mide faaliyetlerini olumlu etkilediğinden sindirimi kolaylaştırır. Kabızlık sorununun yaşanma riskini azaltır. Ispanak, yağlı ve karbonhidratlı yiyeceklerin vücutta arttırdıkları zararlı toksin oranını azaltır.

-Kalori ve yağ oranı düşüktür, aynı zamanda içerdiği lif bağırsak ve mide faaliyetlerini olumlu etkilediğinden sindirimi kolaylaştırır. Kabızlık sorununun yaşanma riskini azaltır.

-Ispanak, yağlı ve karbonhidratlı yiyeceklerin vücutta arttırdıkları zararlı toksin oranını azaltır. Yapılan araştırmalarda ıspanağın cilt ve mide kanserine neden olan zararlı hücrelerin oluşmasını engellediği de ortaya konmuştur.

-Televizyon, telefon ya da bilgisayarın ışıklarından kaynaklı yaşanan göz rahatsızlıklarına iyi gelir. Özellikle bozulan retinanın ışığı kırmadan sarı noktaya geçmesi ile oluşan astigmat rahatsızlığının riskini azaltır.

7 Gün boyunca çiğ tüketin

-Süt ve süt ürünlerine alerjisi olan kişilerin protein eksikliğini gidermede alternatif besinlerden biridir. İçerdiği K vitamini kemik sağlığını korur. Kas dokularında meydana gelen kollajen eksikliğini giderir. Özellikle 7 gün boyunca çiğ tüketildiğinde etkisi daha fazladır.

-Doğada demir açısından en zengin besinlerden biri olan ıspanak bu eksikliği gidermede etkilidir. Bazı uzmanlar günde bir tabak tüketilen ıspanağın kırmızı etin yerine geçtiğini belirtiyor.