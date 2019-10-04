İSO Yönetim Kurulu’nda yeni görev dağılımı
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu’nda yeni görev dağılımı gerçekleştirildi.04 Ekim 2019 Cuma 11:17
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu’nda yeni görev dağılımı gerçekleştirildi. Geçen hafta Adnan Dalgakıran’ın İSO Yönetim Kurulu’ndaki görevinden istifa etmesinin ardından kurul tarafından belirlenen yeni görev dağılımına göre, Yönetim Kurulu Birinci Başkan Yardımcılığı görevini İrfan Özhamaratlı, İkinci Başkan Yardımcılığı görevini Sadık Ayhan Saruhan üstlendi. İSO Yönetim Kurulu’nun son toplantısında belirlenen görev dağılımına göre, Sayman Üyelik görevine Bekir Yelken getirilirken, İSO’nun yeni Yönetim Kurulu üyesi de Yönetim Kurulu yedek listesindeki ilk isim olan Yüksel Özyurt oldu.
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