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İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi eylülde 50,3 oldu

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi’nin Eylül 2019 dönemi sonuçları açıklandı.

11 Ekim 2019 Cuma 12:55
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi eylülde 50,3 oldu

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi’nin Eylül 2019 dönemi sonuçları açıklandı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre, ağustosta 51,1 olarak kaydedilen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi eylül ayında 50,3’e geriledi. Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 12:55
  1. imalat sektörü
  2. İstanbul Sanayi Odası (İSO)

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