İsmi Fenerbahçe ile anılan Balotelli'den açıklama geldi

Marsilya'dan ayrılacağı belirtilen ve Fenerbahçe ile ismi anılan Mario Balotelli, Canal Plus'a konuştu.

"Bu benim hatam"

Liverpool'da kötü oynadığı zaman da milli takıma alınmadığını hatırlatan İtalyan yıldız, "Milli takıma alınmıyorsam bu benim hatam. Performansım dışında bir sebep varsa, bu güçlü karakterimden dolayıdır." dedi.

"Ayrılacağım kesin değil"

Kötü imajını İngiliz gazetecilere bağlayan Balotelli, "Marsilya'dan ayrılacağım kesin değil. Yöneticilerle daha konuşmadım. Bir gün Brescia'da oynamak isterim ama bu önümüzdeki sezon olmayacak." diye konuştu.

Mario Balotelli'nin ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılıyor. Yıldız futbolcunun sözleşmesi Temmuzayında bitecek.