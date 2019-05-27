0553 313 94 23

İsmi Fenerbahçe ile anılan Balotelli'den açıklama geldi

Son zamanlarda ismi Fenerbahçe ile anılan Mario Balotelli'den, transfer haberlerine dair açıklama geldi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:10
İsmi Fenerbahçe ile anılan Balotelli'den açıklama geldi

Marsilya'dan ayrılacağı belirtilen ve Fenerbahçe ile ismi anılan Mario Balotelli, Canal Plus'a konuştu.

"Bu benim hatam"

Liverpool'da kötü oynadığı zaman da milli takıma alınmadığını hatırlatan İtalyan yıldız, "Milli takıma alınmıyorsam bu benim hatam. Performansım dışında bir sebep varsa, bu güçlü karakterimden dolayıdır." dedi.

"Ayrılacağım kesin değil"

Kötü imajını İngiliz gazetecilere bağlayan Balotelli, "Marsilya'dan ayrılacağım kesin değil. Yöneticilerle daha konuşmadım. Bir gün Brescia'da oynamak isterim ama bu önümüzdeki sezon olmayacak." diye konuştu.

Mario Balotelli'nin ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılıyor. Yıldız futbolcunun sözleşmesi Temmuzayında bitecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:10
  1. Mario Balotelli
  2. Fenerbahçe
  3. Temmuz
  4. Canal Plus
  5. Marsilya
  6. Liverpool

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa’daki patlamada 2 şüpheli gözaltında
    1. Fransa’daki patlamada 2 şüpheli..
    2. Beyşehir’de zabıtadan çarşı esnafına..
    3. Beyşehir’de zabıtadan çarşı esnafına..
    4. Tunceli, Dünya Rafting Şampiyonasına..
    5. Resmen açıklandı! Diriliş Ertuğrul'da..
    6. Ödemişli anne kayıp kızını arıyor
    7. Bin öğrenciden ’akran zorbalığına’..
    8. İsmi Fenerbahçe ile anılan..
    9. Kireç kuyusuna düşen vatandaş ve..
    10. "Bir daha Fenerbahçe'de görev..
    11. Yozgat Bozok Üniversitesi’nde..
    12. “Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi”nin..
    13. Türkiye’nin en itibarlıları..
    14. Turizm tanıtımında akıllı dönem..
    15. THY, Filistin turizmine katkı sunmaya..
    16. NİLSEMDER’de nöbet değişimi
    17. Süper Lig'in kart dosyası
    18. İsrail meclisindeki eski Arap vekil..
    19. Tır kuyruklarını azaltacak takip..
    20. Yüzlerce vatandaş Orduluların gönül..
    21. Tebrik çiçekleri yerine akülü araç
    22. NTV canlı yayınında Erdoğan'a skandal..
    23. Eğitime de ‘katılım’ sağlıyorlar
    24. Ocakta unuttuğu yemek evi yakıyordu
    25. Küçük Evin’in cenazesi hastaneye..
    26. Ağlayan üvey evladını döve döve öldürdü!
    27. AK Parti Bursa İnsan Hakları Birim..
    28. Konak’ta halk oyunları coşkusu
    29. Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim ve..
    30. Anadolu Isuzu’dan kamyon ihracatına..
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!