İsmi bile hazır! Başkentte 'Yeni Bakanlık' kuruluyor

Kamuoyunda son günlerde tartışılan ve "yerel seçimlerden sonra yeni bakanlıklar kurabilir" kulisleri Ankara'da konuşulurken Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, o iddiaları bugünkü köşe yazısına taşıyarak "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Durduk yerde bu konu gündeme gelmez" diye yazdı.

Yazar Zeyrek, "Güvenlik Bakanlığı kurulacak mı?" başlıklı yazısında, Ankara kulislerinde dolaşan "yeni bakanlık" iddiaları ile ilgili "Örneğin, Aile Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı birleştirilmişti. Bu bakanlığın yeniden ayrı bakanlıklar olmasını savunanlar var. Bu şikayeti ortaya atanlar, Bakan ve yardımcıları ile genel müdürler arasında ciddi bir iletişim sorunu olduğunu söylüyor." ifadelerini kullandı.

"Güvenlik Bakanlığı gelebileceğini duydum"

"Güvenlik Bakanlığı gelebileceğini duydum." diyen Zeyrek, şöyle devam etti:

"Örneğin Aile Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı birleştirilmişti. Bu bakanlığın yeniden ayrı bakanlıklar olmasını savunanlar var. Bu görüşte olanlara göre SGK dışında o bakanlıkta 20'ye yakın genel müdürlük var ve bu durum işleyişi sıkıntılı hale getiriyor. Bakanın benzer “işleyiş” şikayetleri başka bakanlıklardan da geliyor.

Bu şikayeti ortaya atanlar, Bakan ve yardımcıları ile genel müdürler arasında ciddi bir iletişim sorunu olduğunu söylüyor.

İki çözüm öneriyorlar:

-Ya bakanlık sayısı artsın.

-Ya müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı düzenine geri dönülsün.

Yeni sistemin mevzuat altyapısını hazırlayanlarla da görüştüm. Bu taleplere şiddetle karşı çıkıyorlar. Her bakanlığın ayrı teşkilatının bulunduğu “çoklu teşkilat” döneminin geride kaldığına dikkat çekerek, “Bakanlar, bakanlık bürokrasisi, yeni sistemin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi altında ‘tekli teşkilat'a dayanan bir sistem olduğunu öğrenmeli. Yeni bakanlık kurmak yerine yeni bakan yardımcıları atayabilirler. Pratik olmalılar” görüşünü dile getiriyorlar."