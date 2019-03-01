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İsmet Yıldırım, gündüz esnafı ziyaret etti, akşam Sivaslılarla buluştu

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, esnafı ziyaret etti ardından Sivaslılarla buluştu.

01 Mart 2019 Cuma 23:59
İsmet Yıldırım, gündüz esnafı ziyaret etti, akşam Sivaslılarla buluştu

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, esnafı ziyaret etti ardından Sivaslılarla buluştu.


Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, seçim çalışmalarına gün boyunca devam etti. Sabahın erken saatlerinde ziyaretlerine başlayan Yıldırım, Tepeüstü ve Ihlamurkuyu Mahallesi’nde esnafı gezerek destek istedi. Yıldırım, akşam saatlerinde de Ümraniye Nikah Sarayı’nda İstanbul Sivaslılar Derneği tarafından düzenlenen Sivaslılar Buluşması’na katıldı. Programa Yıldırım’ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.


Burada vatandaşlara hitap eden Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye’de yüzde 70 oy hedefine ulaşmak için hiçbir engelin olmadığını ve bu potansiyelin olduğunu vurgulayarak, Sivaslılardan destek istedi. Bazı CHP’li belediyelerin hiçbir hizmet yapmadan yüksek oranlarda oy aldığını anlatan Yıldırım, “Eğer yüzde 70 oy oranına ulaşırsak Ümraniye’yi kat kat daha iyi hizmetlerle uçurmuş oluruz diye düşünüyorum. Yüzde 70’in ana fikri bu. Yapılabilir. Beşiktaş’ta yüzde 82’i arkadaşlar. Adam hiçbir şey yapmıyor. Sadece ideolojisine, adayı bile tanımıyor. Şu mikrofonu koy, gidiyor adam oy veriyor” şeklinde konuştu.


AK Partili belediyelerin çok sayıda hizmet yaptığını ve Türkiye’nin büyük bir ilerleme kaydettiğini dile getiren Yıldırım, “Şu ülkede neler oldu. Şu ülkede Recep Tayyip Erdoğan neler yapmadı ki, başımız dimdik oldu. Pasaportumuzun yurt dışında bir değeri var. Burada insan olduğumuzu, bir takım insanlardan ayrıştırmışlardı bizi. Amerika’daki zenciler gibi, siyahilere yapılan muamele gibi, beşinci sınıf insan muamelesi görüyorduk. Çok şükür liderimiz sayesinde hem ülkemizde hem de yurt dışında dimdikiz şimdi. İnşallah Allah liderimize uzun ömürler versin, daha çok yapılacak iş var” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 23:59
  1. doğa

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