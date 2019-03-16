İsmet Özel'den kötü haber! Ünlü şairin durumu kritik Geçen pazartesi günü kalp krizi geçiren ve anjiyo yapılan şair ve düşünür İsmet Özel, hastanede tedavisi devam ederken önceki gece beyin kanaması geçirdi. Bunun üzerine Özel, iki kez ameliyat edilerek yoğun bakıma alındı. Özel’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Geçen Pazartesi günü geçirdiği kalp krizi sonucu damarlarına stent takılan İsmet Özel, önceki gece beyin kanaması geçirdi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan büyük şairin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Usta şairin tedavisi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde devam ediyor.

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