İsmet İnönü'den itiraf: Kemalistlerin Harf İnkılabı yalanı çöktü!

Gazeteci Yazar Kemal Özer, Harf İnkılabı ile ilgili sosyal medya hesabından önemli bir paylaşım yaptı.

Özer, İsmet İnönü'nün hatıralarını paylaşarak "Harf İnkılabı, okuma yazma kolaylığı için yapıldı" yalanını çökertti ve şu ifadelerde bulundu:

"İnönün hatıratına her devrin adamı Murat Bardakçı’nın devrine göre yazdığı yazısını delil gösterek itiraz edenler;

1) Bunlara bakın.

2) İnönün hatıratını okuyunuz."

İnönü'den tarihi itiraf: Harf İnkılabı'nın asıl amacı kültür ve tarih

İsmet İnönü, hatıralarındaki itirafında şu ifadeler kullandı:

Harf İnkılabı bir okuma yazma bir okuma yazma kolaylığına bağlanamaz. Okuma yazma kolaylığı Enver Paşa'yı tahrik eden sebeptir. Ama Harf İnılabı'nın bizde tesiri ve büyük faydası kültür değişmesini kolaylaştırmasıdır. Arap (İslam) kültüründen koptuk.