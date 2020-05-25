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Spor

İsmet Akpınar, Bayern Münih’te

Beşiktaş Sompo Japan forması giyen milli basketbolcu İsmet Akpınar, Alman ekibi Bayern Münih’e transfer oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 17:57:14 -
İsmet Akpınar, Bayern Münih’te

Beşiktaş Sompo Japan forması giyen milli basketbolcu İsmet Akpınar, Alman ekibi Bayern Münih’e transfer oldu.


Beşiktaş Sompo Japan forması giyen 25 yaşındaki basketbolcu İsmet Akpınar, Alman ekibi Bayern Münih ile anlaşmaya vardı. Bavyera temsilcisinin resmi internet sitesinden duyurduğu transferde, İsmet Akpınar’a ’Hoşgeldin’ denilirken, oyuncunun bu sezon gösterdiği performansla ilgili de bilgiler verildi.

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