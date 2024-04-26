İsmailağa'yı ziyaret eden mücahid Haniye böyle karşılandı!

Ziyarette Filistin topraklarını küffara karşı savunan mücahid Haniye, alnından öpülerek karşılandı.

İsmailağa Camii'nin sosyal medya hesabından duyurulan ziyarette şu ifadeler kullanıldı:

Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimiz için tâziyelerini bildirmek üzere İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfımızı ziyaret etti.

Hocalarımız, tâziyelerini bildiren İsmail Heniyye’ye Kudüs davası ve ümmet-i Muhammed’in birlik ve beraberliği yolunda sadakat ve hizmetlerine yönelik şükranlarını bildirdiler.

Ziyareti için İsmail Heniyye’ye teşekkür ediyor, başta Kudüs ve Gazze olmak üzere yeryüzünde zulüm altında bulunan tüm coğrafyaları en kısa zamanda salâha kavuşturmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ediyoruz.

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