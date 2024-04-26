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Gündem İsmailağa'yı ziyaret eden mücahid Haniye böyle karşılandı!
Gündem

İsmailağa'yı ziyaret eden mücahid Haniye böyle karşılandı!

Yeniakit Publisher
2024-04-26 16:38:00 - 2024-04-26 16:45:13

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsmailağa Cemaati şeyhi Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) vefatı dolayısıyla İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti. Ziyarette sıcak görüntüler oluştu.

Ziyarette Filistin topraklarını küffara karşı savunan mücahid Haniye, alnından öpülerek karşılandı.

İsmailağa Camii'nin sosyal medya hesabından duyurulan ziyarette şu ifadeler kullanıldı:

Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimiz için tâziyelerini bildirmek üzere İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfımızı ziyaret etti.

Hocalarımız, tâziyelerini bildiren İsmail Heniyye’ye Kudüs davası ve ümmet-i Muhammed’in birlik ve beraberliği yolunda sadakat ve hizmetlerine yönelik şükranlarını bildirdiler.

Ziyareti için İsmail Heniyye’ye teşekkür ediyor, başta Kudüs ve Gazze olmak üzere yeryüzünde zulüm altında bulunan tüm coğrafyaları en kısa zamanda salâha kavuşturmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ediyoruz.
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