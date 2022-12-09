İsmailağa cemaati, o olay sonrası mensuplarına tek tek yolladı! Bakın ne mesaj attılar
İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızını 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirdiği yönündeki iddiayla ilgili İsmailağa'nın müritlerine gönderdiği mesaj ortaya çıktı.
Türkiye'nin gündemine oturan "6 yaşında evlilik" iddiasının ardından İsmailağa Cemaati mensuplarına bir mesaj attı.
Cemaatin, bağlılarına Hucûrat Suresi’nin 6. ayetini ve İmam Müslim’in Sahih-i Müslim kitabında Hz. Muhammed’e ait “Müslim Mukaddime: 5" hadisini telefonlarında kayıtlı olan herkese göndermelerini salık verdiği öğrenildi.
Cemaat ayrıca, mensuplarından söz konusu ayet ve hadisi WhatsApp’taki “durum” kısmından paylaşmalarını da istedi.