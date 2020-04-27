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İsmail Türüt’ten canlı yayında olay sözler: Onlar olsa bu milletin yarısı ölmüştü

Şarkıcı İsmail Türüt, Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın bulunduğu 'Sahur Vakti' programına katılıp çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2020-04-27 11:19:00 -

Ünlü sanatçı İsmail Türüt, Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın bulunduğu 'Sahur Vakti' programına telefonla katıldı.

Formatınızın dışında olacak ama diyerek sözlerine başlayan Türüt, ''Şu dönemde Allah'tan başımızda CHP gibi bir iktidar yok. Yoksa size yemin ediyorum bu milletin yarısı ölürdü. Ya isyan çıkardı, ya kaos çıkardı, yada bu millet ölürdü biliyor musun' ifadelerini kullandı

İsmail Türüt'ün sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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Yorumlar

Mustafa

çok haklısın kardeş 99 DEPREMLERİNDE olduğu gibi hem yardım etmediler hemde yardım edenleri engellediler,ALLAH(cc) CHP iktidarından bu MİLLETİ KORUSUN,AMİN
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Mustafa

ismail söylediklerine aynen tastikliyorum. Ben herseferinde dile getiriyorum. Cuntacı,Hırsıslar,Partisi Yani CHP demek.
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