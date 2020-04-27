İsmail Türüt’ten canlı yayında olay sözler: Onlar olsa bu milletin yarısı ölmüştü

Ünlü sanatçı İsmail Türüt, Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın bulunduğu 'Sahur Vakti' programına telefonla katıldı.

Formatınızın dışında olacak ama diyerek sözlerine başlayan Türüt, ''Şu dönemde Allah'tan başımızda CHP gibi bir iktidar yok. Yoksa size yemin ediyorum bu milletin yarısı ölürdü. Ya isyan çıkardı, ya kaos çıkardı, yada bu millet ölürdü biliyor musun' ifadelerini kullandı

İsmail Türüt'ün sözleri sosyal medyada gündem oldu.