İsmail Saymaz yine fitne peşinde! Bakan Soylu için bakın nasıl konuştu

CHP’ye yakınlığı ile bilinen gazeteci İsmail Saymaz katıldığı televizyon programında İçişleri Bakanı Sülayman Soylu ile ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu. AK Parti’de ayırılık varmış gibi açıklamalarda bulunan Saymaz’ın daha önce eleştirdiği Bakan Soylu üzerinden fitne dolu açıklamalarda bulundu.

Saymaz “Krizden sonra iki kritik karar alındı. İcra eden Süleyman Soylu’ydu ve yalnız kaldı. Birincisi bağış kampanyasıydı. Süleyman Soylu bunu savundu ve muhalefet tarafından eleştirildi. İkincisi sokağa çıkma yasığıydı. Süleyman Soylu bu kararı tek başına alamaz bu karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alındı. Soylu uyguladı bu kararı, hem muhalefet hem de iktidar tarafından eleştirildi. Ertesi gün Okan Müderrisoğlu Soylu’yu “dereyi geçereken at değiştirilmez” diyerek eleştirdi. Aynı gün Hilla Kaplan Soylu’yu otorite dinlemez olarak suçladı. Soylu gibi birine saldırma cesaretini nasıl alıyorsunuz. Şimdi Erdoğan referansı göstererek Soylu’ya saldırma cesareti gösteriliyor. A haber istifa haberini neredeyse halay çekip verecekti.” dedi.