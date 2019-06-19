İsmail Saymaz milleti saf yerine koydu! Ona göre soru araklamak da mübah

Türkiye'nin beklediği tarihi ortak yayın geçtiğimiz gün gerçekleşti. Programda taraflı bir duruş sergileyen CHP'li moderatör İsmail Küçükkaya'nın yayından 3 gün önce Taksim'de bir otelde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldiği görüntüler ortaya çıktı. Küçükkaya'nın soruları CHP'li adaya verip vermediğine yönelik tartışmalar alevlenirken yaşanan olaya İsmail Saymaz'dan ilginç bir yorum geldi.

İsmail Saymaz, otel skandalına ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP adayı, İsmail Küçükkkaya'dan soruları mı aldı?" diye soruyor. Sanırsın, atom bombasının sırrını vermiş. Yahu, "İstanbul'un trafik sorununu nasıl çözeceksiniz?" sorusunu verse ne olur, vermese ne?" ifadelerini kullanması sosyal medyada, "'Taraflı' İsmail'e göre soru araklamak da mübah" yorumlarına neden oldu.