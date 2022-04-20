İsmail Ok kimdir? İsmail Ok nereli kaç yaşında? İsmail Ok hangi parti milletvekili?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında İyi Parti milletvekili İsmail Ok'un AK Partiye üye olduğunu duyurdu. Peki İsmail Ok kimdir?

İsmail Ok kimdir?

1964 yılında Balıkesir'in Kepsut ilçesinin Hotaşlar köyünde doğan İsmail Ok, ilk ve orta öğrenimini Balıkesir'de tamamladı. Üniversiteyi Uludağ Üniversitesi'nin Kimya – Fizik bölümünde okudu. 20 yıldan fazla birçok ilde öğretmenlik yaptı. 1995 – 1999 yılları arasında Türk Eğitim-Sen Yönetim Kurulu üyeliği, 1999 – 2003 yılları arasında Türk Eğitim-Sen Balıkesir Şube Başkanlığı ve Türkiye Kamu-Sen Balıkesir İl Temsilciliği yaptı. Kendisi Türk Ocakları üyesidir. 2009 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Balıkesir Belediye başkanı seçildi. TBMM 25. 26. Ve 27. dönem Balıkesir milletvekilliği yapmıştır. 2019 seçimlerinde Balıkesir belediye başkan adayı olmuş lakin seçilememiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır. MHP'den ihraç edildikten sonra İyi Parti'ye geçiş yapan İsmail Ok, 17 Şubat 2020 tarihinde İyi Parti'den istifa etmişti.