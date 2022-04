İsmail Ok kimdir? İsmail Ok nereli kaç yaşında? İsmail Ok hangi parti milletvekili?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Ok'un partiye katılışını, "Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok kardeşimizi de ailemize katıyoruz” diyerek müjdeyi vermişti. İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok, AK Parti grup toplantısında, partinin yeni üyesi olduğunu açıkladı. MHP'den ihraç edildikten sonra İyi Parti'ye geçiş yapan İsmail Ok, 17 Şubat 2020 tarihinde İyi Parti'den istifa etti. Peki İsmail Ok kimdir, nereli kaç aşında? İsmail Ok mesleği nedir? İşte İsmail Ok'un hayatı ve biyografisi