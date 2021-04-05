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Gündem İsmail Nacar sokak provokasyonunu açıkladı: 'Halkı ayaklanmaya çağıracaklar'
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İsmail Nacar sokak provokasyonunu açıkladı: 'Halkı ayaklanmaya çağıracaklar'

Vesayetçi 104 amiral eskisinin darbe imalı gece yarısı bildirisini değerlendiren Araştırmacı Yazar İsmail Nacar, bildirinin arkasındaki karanlık odaklara dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 21:43:00 -
İsmail Nacar sokak provokasyonunu açıkladı: 'Halkı ayaklanmaya çağıracaklar'

 Yeniakit.com.tr 

Araştırmacı Yazar İsmail Nacar, 104 amiral eskisinin darbe imalı gece yarısı bildirisini değerlendirdi. "Görüldüğü gibi Türkiye'nin, emperyalistler tarafından, iç ve dış problemleri konusunda baskı altında tutulduğu şu günlerde, 104 emekli amiral darbe imalı bir bildiri yayımladı." diyen Nacar, "Organizatörlerinden birisi de Atilla Kıyat olan bu bildiri, öyle sıradan bir eylem değildir. Anlaşılıyor ki, Ergenekon süreciyle ulusalcı yapıları tasfiye etmeye çalışmış olan CIA destekli FETÖ ve Gladio, taktik ve strateji değişikliği yaparak yeniden devrede." ifadelerini kullandı.

'Halkı sokağa çağıracaklar'

"ABD, geçmişte FETÖ konusunda anlaşamadıkları ulusalcı odaklara pas atarak Erdoğan iktidarını yıkmaya çalışıyor." değerlendirmesi yapan İsmail Nacar, şunları söyledi:

"Tıpkı 28 Şubat'ta, Güven Erkaya ve hempalarını kışkırtıp Erbakan'ı devirdikleri örneğinde olduğu gibi. Onun için, bu karanlık yapıyı yaklaşık yarım asırdır takip eden bir yurttaş olarak, yetkililere bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu bildirinin arkasında olan karanlık odak, muhalefet çevrelerini de arkasına alarak halkı sokağa çağıracak. İşte buna fırsat vermeden, darbe ima eden bu bildiri konusunda yasal işlem, gerektiği gibi yerine getirilmelidir. Yoksa, yarın çok geç olabilir."

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