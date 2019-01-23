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İsmail Kul kimdir nereli ve hangi görevlerde bulundu?

İsmail Kul Saadet Partisi Sakarya Arifiye belediye başkan adayı olmasıyla birlikte İsmail Kul’un kim olduğu araştırılıyor. Sakarya Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olup, 2009-2010 yıllarında çalışmış olduğu özel bir firmada, Altın Madeni kurulumunda görev alan İsmail Kul kimdir? İsmail Kul nereli ve kaç yaşında?

23 Ocak 2019 Çarşamba 11:46
İsmail Kul kimdir nereli ve hangi görevlerde bulundu?

İsmail Kul Saadet Partisi Sakarya Arifiye belediye başkan adayı olmasıyla birlikte İsmail Kul’un kim olduğu araştırılıyor. Sakarya Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olup, 2009-2010 yıllarında çalışmış olduğu özel bir firmada, Altın Madeni kurulumunda görev alan İsmail Kul kimdir? İsmail Kul nereli ve kaç yaşında?

Saadet Partisi, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için belediye başkan adayları listesini yayınladı. Saadet Partisi Sakarya Arifiye Belediye Başkan Adayı İsmail Kul olarak ilan edildi. İşte İsmail Kul biyografisi

1986 Adapazarı doğumlu olan İsmail Kul, tüm öğrenim hayatını Sakarya'da geçirdi. 2008 yılında Sakarya Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olup, 2009-2010 yıllarında çalışmış olduğu özel bir firmada, Altın Madeni kurulumunda görev aldı. Akabinde tavuk sektöründe ün salmış bir firmada bakım sorumlusu olarak görev alan Kul, sene 2011'de Doğu Marmara illerini kapsayan bir Yeni İş Fikirleri proje yarışmasını Sakarya ili birincisi kendi firmasını kurdu. 2011 yılından bugüne kadar devam eden firmasında, proje taahhüt işleri yapan İsmail Kul, 2015 yılında başlayan ihracat faaliyetlerini bugün Beyaz Rusya ve Almanya'da kendisine ait olan iki firma ile devam ettiriyor. Evli ve 2 çocuk sahibi olan İsmail Kul, İngilizce ve Rusça bilmektedir.

 

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 11:46
  1. İsmail Kul kimdir
  2. İsmail Kul Saadet Partisi Sakarya Arifiye belediye başkan adayı

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