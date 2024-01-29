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Medya İsmail Küçükkaya'dan Halk TV'de bomba itiraf! CHP'yi eleştirdi: Erdoğan'ı örnek alın!
Medya

İsmail Küçükkaya'dan Halk TV'de bomba itiraf! CHP'yi eleştirdi: Erdoğan'ı örnek alın!

Yeniakit Publisher
2024-01-29 17:05:00 - 2024-01-29 17:20:49

CHP yandaşı İsmail Küçükkaya, Halk TV'de sunduğu sabah programında bomba gibi itiraflarda bulundu. Yerel seçimler için aday belirleme sürecinde CHP'nin başarısızlığını dile getiren Küçükkaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek gösterdi.

CHP'nin medya organı Halk Tv'de sabah programlarını sunan gazeteci İsmail Küçükkaya, yerel seçime kısa bir süre kala bugünkü yayınında CHP'nin aday belirleme stratejisini ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel yönetimini eleştirdi. CHP'nin aday belirleme sürecinde ciddi hata yaptığını söyleyen Küçükkaya, siyasal iletişim uzmanından ders almalılar tavsiyesinde bulundu.

"CHP'de yeni yönetim ciddi acemilikler yapıyor"

CHP'nin genel başkan değişimiyle yeni yönetime geçtiğini söyleyen Küçükkaya, "yeni yönetim aday belirleme sürecinde çok ciddi acemilikler yapıyor." dedi.

CHP yönetiminin yaptıklarının seçmen gözünde çok bir karşılığı olmadığını belirten Küçükkaya, "Özgür Özel'in yeni siyaset dili ve pratiği ortada. Ama bu ortaya çıkan manzara partisi ve yeni yönetim için iyi değil, onu da ifade edeyim. İzmir'deki durum iyi değil mesela. Diğer büyükşehirleri de açıkladılar ama geç geç açıkladılar. Yani bu seçmenin kafasını karıştırır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

CHP'nin elinde mevcutta 12 tane büyükşehir belediyesi olduğunu ve bu kentlerin adaylarını parça parça açıkladığını söyleyen Küçükkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim stratejisine övgüler yağdırdı.

Küçükkaya, "Erdoğan nasıl yapıyor bakın. Deprem bölgesindeki belediye başkanlarının tamamını değiştirdi iktidar partisi." şeklinde konuştu.
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