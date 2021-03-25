İsmail Küçükkaya'dan eski eşi Eda Demirci'ye yönelik skandal hamle: Bir de kadın hakkından söz ederler!

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İki hafta önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Eda Demirci, Fox Tv sunucusu İsmail Küçükkaya tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek, sözde kadın savunucularına çağrıda bulunmuş, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Uluslararası Cesur Kadın ödülünü alan Canan Güllü'ye de şöyle sitem etmişti:

'Resmen dalga geçiyorlar'

"Ne cesaret gösterdi ki bu ödül ona verildi? Beni kimse dinlemedi. Ve ben dinlemesi talebinde bulunduğum Canan Güllü tarafından reddedildim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Canan Güllü ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Uluslararası Cesur Kadın ödülünü aldı. Yani resmen dalga geçiyorlar."

'İsmail'in bana attığı dayak, psikolojik şiddetin yanında hiçbir şey'

Eski eşi Fox Tv Sunucusu İsmail Küçükkaya'dan şiddet gördüğünü iddia eden Eda Demirci, şunları söylemişti:

"Üç yıldır büyük bir mücadele veriyorum ve kanser oldum. İsmail tarafından bana atılan dayak psikolojik şiddetin yanında hiçbir şey değil. Üç yıldır tam bir cenderenin içindeyim."

'İkiyüzlülük ne zaman biterse şiddet o zaman sona erer'

"Yeter artık diyebilmem için bu ikiyüzlülüğün son bulması gerekiyor. Bu ikiyüzlülük ne zaman son bulursa o zaman şiddet biter. İkiyüzlü insanlar toplumda değer gördüğü sürece bu şiddet bitmez. Ben destek istiyorum. Kadınlardan, derneklerden, siyasilerden destek istiyorum. Beni bir dinleyin ya. Beni dinleyemiyor musunuz?"

Tedbir kararı çıkarttığı öğrenildi

İsmail Küçükkaya'nın daha önce defalarca yaptığı gibi eski eşi Eda Demirci için tedbir kararı aldırdığı öğrenildi. Hakkında bir aylık tedbir kararı çıkartılan Eda Demirci, bu süre zarfında İsmail Küçükkaya'ya ilişkin sosyal medya ve diğer kamuya açık paltformlarda herhangi bir paylaşım ya da yorumda da bulunamayacak.

'Konuştuğum için açılan davada desteğe bekliyorum'

İsmail Küçükkaya'nın Eda Demirci'ye açtığı 50 bin ve 100 bin liralık iki ayrı tazminat davasının ilki 19 Nisan Pazartesi günü saat 11:00'da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek. Küçükkaya'nın eski eşi Demirci, hakkında verilen tedbir kararı açıklanmadan önce şu çağrıyı yapmıştı:

"19 Nisan'da saat 10:00'da Çağlayan Adliyesi'nde 'konuştuğum' için açılan 50 bin ve 100 bin liralık iki tazminat davasından ilki görülecek. Kadınlara 'susmayın ve konuşun' diyen tüm insanları, 'konuştuğum' için açılan davamda desteğe bekliyorum. Ben insanların hala güzel kalabilerinin az olmadığını görmek istiyorum."