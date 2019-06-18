İsmail Küçükkaya kendini böyle savundu: Biraz önce Binali Yıldırım ile konuştum..
AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu arasında pazar günü gerçekleştirilen ortak yayın öncesi İmamoğlu ile moderatör İsmail Küçükkaya'nın bir otelde görüştüğünün ortaya çıkmasının ardından Küçükkaya, FOX ekranlarında kendisini savunmaya çalıştı.18 Haziran 2019 Salı 22:31
Ortak yayının moderatörü İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu ile tarihi yayın öncesi yüz yüze görüşmesinin ortaya çıkmasının ardından FOX ekranlarında kendisini savunmaya çalıştı.
İsmail Küçükkaya, “Ağır bir sorumluluk üstlendim. Kılı kırk yararak düzenledik her şeyi. Benim adaylarla görüşmem iki taraf tarafından görev olarak verildi. İki tarafla da görüştüm. Yıldırım’ın danışmanıyla konuştum. Yemek yedim. Orada konuştuk. Format, usul… Sorular yok orada. Yıldırım’ın danışmanıyla telefonda görüştüm. Yıldırım ile bugüne kadar 5 yayın yaptım hepsinde onunla görüştüm. Ben 31 Mart’ı sorarım, 6 Mayıs YSK kararını sorarım, 23 Haziran’a gidilirken ki süreci sorarım dedim bir çerçeve çizdim” dedi.
“Biraz önce Binali Yıldırım'ı aradım"
Küçükkaya, “Biraz önce Binali Yıldırım’ı aradım. Programa ilişkin bir itirazınız var mı dedim. Konu o değil dedi. Sen dedi bana onunla yüz yüze konuştuğunu söylemedin. Ben moderatörüm bana güvendiniz dedim. Sen diyor onunla baş başa görüştün benimle görüşmedin. Bana iki genel başkan yardımcısı şunu dediler, soru sayısı, usul, soru başına süre ve format. Siz dedim bunları bilmiyormuydunuz. Ben zaten sizin danışmanızla görüşüp bunları konuşmuşum." ifadelerini kullandı.
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