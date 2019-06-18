İsmail Küçükkaya kendini böyle savundu: Biraz önce Binali Yıldırım ile konuştum..

Ortak yayının moderatörü İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu ile tarihi yayın öncesi yüz yüze görüşmesinin ortaya çıkmasının ardından FOX ekranlarında kendisini savunmaya çalıştı.

İsmail Küçükkaya, “Ağır bir sorumluluk üstlendim. Kılı kırk yararak düzenledik her şeyi. Benim adaylarla görüşmem iki taraf tarafından görev olarak verildi. İki tarafla da görüştüm. Yıldırım’ın danışmanıyla konuştum. Yemek yedim. Orada konuştuk. Format, usul… Sorular yok orada. Yıldırım’ın danışmanıyla telefonda görüştüm. Yıldırım ile bugüne kadar 5 yayın yaptım hepsinde onunla görüştüm. Ben 31 Mart’ı sorarım, 6 Mayıs YSK kararını sorarım, 23 Haziran’a gidilirken ki süreci sorarım dedim bir çerçeve çizdim” dedi.

“Biraz önce Binali Yıldırım'ı aradım"

Küçükkaya, “Biraz önce Binali Yıldırım’ı aradım. Programa ilişkin bir itirazınız var mı dedim. Konu o değil dedi. Sen dedi bana onunla yüz yüze konuştuğunu söylemedin. Ben moderatörüm bana güvendiniz dedim. Sen diyor onunla baş başa görüştün benimle görüşmedin. Bana iki genel başkan yardımcısı şunu dediler, soru sayısı, usul, soru başına süre ve format. Siz dedim bunları bilmiyormuydunuz. Ben zaten sizin danışmanızla görüşüp bunları konuşmuşum." ifadelerini kullandı.