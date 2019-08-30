İsmail Köybaşı Granada’da resmi imzayı attı La Liga ekiplerinden Granada, son olarak Fenerbahçe’de forma giyen milli futbolcu İsmail Köybaşı ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

La Liga ekiplerinden Granada, son olarak Fenerbahçe’de forma giyen milli futbolcu İsmail Köybaşı ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Fenerbahçe forması giyen ve bu yıl sözleşmesinin bitmesiyle serbest kalan İsmail Köybaşı, İspanya Ligi ekiplerinden Granada’ya gitti. 30 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibi ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik anlaşma imzaladı. Granada resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama ile İsmail Köybaşı ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Köybaşı, kariyerinde daha önce Gaziantepspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giydi.

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