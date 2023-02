İsmail Kılıçarslan çılgına döndü! Bunlar nesebi gayrı sahih, bunlar it, bunlar alçak

İsmail Kılıçarslan, Osmanlı'da yeniçerilerin her türlü alçaklığı, her türlü üçkâğıdı, her türlü namussuzluğu yapan düşman için kullandıkları "kara dinli" tabirini fazlasıyla hak eden deprem yüzsüzlerine çok sert çıktı.

"Türk milletinin nihai savaşı bu kara dinlilerle oluyor, olacak" ifadelerini kullanan Kılıçarslan, Yeni Şafak'taki yazısında şunları kaydetti:

"Yeniçerilerin kullandığı bir tanımdır “kara dinli” ya da “kahpe dinli” tanımı. Her türlü alçaklığı, her türlü üçkâğıdı, her türlü namussuzluğu yapan düşman için kullanılır. Yeniçeriler ister ki düşmanın tuzak kurmayanına, merdine çatılsın. Kılıçlar çekilsin de yüz yüze, karşı karşıya cenk edilsin ve Allah ya bize versin ya onlara.

Bugün 11 Şubat 2023. Türkiye’de tam beş gündür iki şey var. Biri, insanlık tarihinin gördüğü en çetin, en kötü doğal afetlerden biri. Diğeri de bir savaş durumu.

Kara dinlilerle milletin savaşı.

“Kim bu kara dinliler?” Soru bu. Cevabı önce örneklerden vereyim. Barajı olmayan Hatay’da “baraj yıkılmış” yalanını dolaşıma sokanları gördünüz değil mi? “AK Partili olmayanları enkaz altından kurtarmıyorlar” diyen nesebi gayrı sahihleri gördünüz değil mi? “Suriyeli biri canlı yayında telefon çalıyor” diyen itleri gördünüz değil mi? İnsanları galeyana getirip işi neredeyse sokakta insan infaz etmeye vardırmak isteyen mikserleri gördünüz değil mi?

Hah. İşte onlar, Yeniçerinin “kara dinli” dediklerinin ta kendileridir. Türkiye düşmanlıkları üzerinden, siyasi pozisyonları üzerinden, iktidar nefreti üzerinden, mülteci düşmanlıkları üzerinden, kendi popülerliklerini artırmak üzerinden, para tokatlamak üzerinden… Her ne saikle olursa olsun depremi fırsat bilip kahpelik ediyorlar. Doğrudan devlete, doğrudan millete, doğrudan insan canına kastediyorlar. Her türlü tuzağı kuruyor, her türlü iğrençliği yapıyor, her türlü alçaklığa imza atıyorlar.

Açık söyleyeceğim. Türk milletinin nihai savaşı bu kara dinlilerle oluyor, olacak. Yüz saatte sadece üç-dört saat uyumuş, enkazın altında can kurtarma derdine düşmüş, dört-beş saat elleriyle moloz ayıklamış adam o cehennemden bir bebek kurtarınca tekbir getirdi diye bu kara dinliler, bu kahpe dinli alçaklar ona saldırıyor ya mesela. Hah. Sonunda o adamın sabrı, onun yüce gönüllülüğü, bu kara dinlilerin hakkından gelecek.

Dahasını söyleyeyim. “Devlet Alevilerin yaşadığı deprem bölgelerine gitmiyor” yazan, bu iftirayı, sonuçlarını zerrece hesap etmeden dolaşıma sokan operasyon çocukları var ya. Bu millet, enkazdan insan çıkardıkları çıplak elleriyle iki cihanda onların yakasında olacak.

Bir milletin sabrıyla, bir milletin gururuyla bu kadar oynanmaz. Bu ateştir ve sahibini yakar her şeyden önce.

Dahasını da söyleyeyim. “Fırsat bu fırsattır” diyerek depremin ilk saatlerinde Türkiye’ye roket saldırısı yapan PKK ile “fırsat bu fırsattır” diyerek Türkiye’nin sokaklarında bir pogrom, bir soykırım, bir katliam yapılmasına zemin hazırlamaya çabalayan Ümit Özdağ arasında tek bir fark yoktur.

Kitlenin üzüntüsünden, öfkesinden, kızgınlığından yararlanıp depremi buna zemin yapan kara dinlilerle çevrili etrafımız. Üstelik başımızı çalıştığımız enkazdan kaldırıp mücadele edemeyecek kadar çok işimiz var. Tam da bundan faydalanıyorlar.

Fırsat bu fırsattır deyip tezgâhını “deprem yardımı”na açmış bir sürü soysuz var. Milyonlarca insanın milyarlarca lirasına “duygu” üzerinden göz dikmiş durumdalar. Kimisi dindar, kimisi seküler görünümlü… Depremin bir kargaşa oluşturmasını bekleyip kasalarını doldurma derdindeler.

Arama kurtarma bilgisi ve eğitimi olmayan, deprem yardımı organize etmek konusunda zırcahil bir dünya fenomen halihazırda “etkileşim kasmak” için deprem bölgesinde enkaz kovalıyor, gözü yaşlı insan kovalıyor. Üstünü başını çamurlayıp videoyu öyle çeken var. Yavrusunu enkazda kaybeden anneyle söyleşi yapabilmek için ona çadır, battaniye teklif eden var.

Bir de millet var tabii. Bu kara dinlilere aldırış etmeden “ne yapabilir, hangi yarayı sarabilirim?” diyerek “fedakârlık” kelimesinin sözlük anlamını değiştiren millet. Enkazdan sağ biri çıkarılınca kime şükretmesi gerektiğini bilen millet. “Burada yardıma ihtiyaç yok, siz onu şu ilçeye götürün” diyen millet.

Bir de bu milletin de kara dinlisi var elbet. Bütün ailesi yese 3 ay yetecek erzakı olmasına rağmen 3 aylık daha erzak elde etmeye çabalayan, şuradan şuraya yürüyüp sıcak yemek almak yerine tweet atıp “karnımız aç” diyebilen kara dinli millet.

Mücadele bunlarla bunlar arasında olacaktır ve şu dakikadan itibaren kaçınılmazdır. Bizi bekleyen “kader seçimi” çok ama çok nettir."