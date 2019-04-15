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İsmail Kartal'dan Fatih Terim'e olay cevap | İsmail Kartal kimdir?

Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 1-1 sona eren Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası söylediği sözlere sert yanıt verdi.

15 Nisan 2019 Pazartesi 22:48
İsmail Kartal'dan Fatih Terim'e olay cevap | İsmail Kartal kimdir?

Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 1-1 sona eren Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası söylediği sözlere sert yanıt verdi.

İsmail Kartal'dan Fatih Terim'e olay cevap

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, Tivibuspor’da katıldığı programda sarı lacivertli takımı çalıştırırken zorlu dönemler yaşadıklarını söylerken; “3 Temmuz süreci, Aykut hoca ile beraber, o günkü başkanımız, bugünkü başkanımızın yönetimde olduğu dönemlerde çok zor zamanlar geçirdik. O günleri yaşayan insanlar olarak bunlar anlatılacak şeyler değil. Çok karanlık günler yaşattılar bize. Fenerbahçemizi yok etmek istediler. Camiamızın ve taraftarlarımızın dik duruşu, bizlere inanması, hep birlikte bu mücadeleyi verdik” ifadelerini kullandı.

'Dünyada ilk defa olmuş'

Fenerbahçe’nin yargıdan dimdik çıktığını belirten Kartal, ”Kurşunlanmamız dünyada ilk defa olmuş galiba, ilk bizim başımıza geldi. O günlerde yaşananların bedellerini Fenerbahçe hala ödemektedir. Hem başarı, hem ekonomik anlamda kulübümüz zor günler geçirdi. Biz lekeli, cüzzamlıymış gibi gösterildik. Biz kendimizi biliyorduk, bunu da her yerde dik durarak herkese anlattık. Birçok insan çok büyük mücadeleler var. Fenerbahçe gibi büyük bir çınarın ne kadar haklı, temiz olduğunu herkese gösterdik” dedi.

'3 maçımızı iyi izlesinler'

Galatasaray’ın Kadıköy’de şampiyon olduğu sezon yaşanan olaylara değinen antrenör, “O gün hangi şartlarda nasıl şampiyon olduğunuzu bizler biliyoruz, unutmadık, umutturmayacağız diyor Semih Özsoy. Kurşunlanmanın haricinde de, sadece kurşunlanma değil. Kurşunlanmanın dışında da biz o sezon şampiyonluğu kaybettik. Erciyes, Akhisar, Başakşehir maçını bir izlesinler. 4 kırmızı kart gördük Başakşehir maçında 2-2 bitti maç. Erciyes küme düşmüştü, 1-1 bitti maç. Akhisar maçında direkt atılması gereken oyuncu, kart bile görmedi, 89’da gol yedik, 1-0 mağlup olduk. Geriye giderek bir şeyi geri getiremeyiz. Herkesin daha saygılı olması lazım” dedi.

İsmail Kartal kimdir?

İsmail Kartal, 25 Mayıs 1961 tarihinde İstanbul, Anadolukavağı’nda doğdu.

Futbol yaşantısına Sarıyer’de başladı. Buradan Gaziantepspor’a transfer oldu. Profesyonel kariyerine Gaziantepspor’da başladı. 1994-95 sezonda Adanaspor’da oynadıktan sonra futbolu bıraktı.

İsmail Kartal, 2006-2007 sezonunda Mardinspor’un başında teknik direktör olarak başlamış, sezon ortasında görevinden ayrılarak Malatyaspor’un başına geçmiştir. Ardından Malatyaspor’u bırakıp FBTV’de yorumculuğa başlamıştır.

2007-2008 sezonunun 18. haftasının ardından Orduspor’un başına geçti. 2008-2009 Konya Şekerspor Teknik Direktörlüğünü yapmıştır.

2010-2014 sezonları arasında Fenerbahçe’de yardımcı antrenör olarak görev yaptı. 9 Ağustos 2014 tarihinde Fenerbahçe’deki teknik direktörlük görevinden Ersun Yanal istifa edince yerine 2014-2015 sezonu başında, teknik direktörlüğe getirildi. 1 sezon Fenerbahçe teknilk direktörllüğü görevini yürüttü.

Daha sonra Eskişehirspor, Gaziantepspor ve son olarak da Ankaragücü'nde teknik direktörük görevini üstlenmiştir.

Profesyonel Futbol Kariyeri

1981-1983 – Gaziantepspor 

1983-1993 – Fenerbahçe 

1993-1994 – Denizlispor 

1994-1995 – Adanaspor

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 22:48
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