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İsmail Kartal: "Almamız gereken en az 4-5 tane nokta transfer var"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, yeni sezona hazırlık kampının verimli geçtiğini belirterek, 4-5 tane nokta transfere ihtiyaçları olduğunu söyledi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:56
İsmail Kartal: "Almamız gereken en az 4-5 tane nokta transfer var"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, yeni sezona hazırlık kampının verimli geçtiğini belirterek, 4-5 tane nokta transfere ihtiyaçları olduğunu söyledi.


Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Bolu’da sürdüren Çaykur Rizespor, yarın yapacağı hazırlık maçının ardından cumartesi günü ikinci etap kamp çalışmalarını sonlandıracak. Takımın kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenleyen Teknik Direktör İsmail Kartal, "Takıma 2 gün izin vereceğim. Daha sonra Rize’de toplanarak lig hazırlıklarına Rize’de devam edeceğiz. Aramıza katılan yeni arkadaşlarımız oldu. Halen eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizle görüşmelerimiz yöneticilerimiz, başkanımız tarafından yürütülüyor. Lig başlamadan bir an önce aramıza katılmaları için çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Takım, fizik ve taktik olarak tam anlamıyla hazır değiliz. Bu yönde de eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi giderebilmek için gerçekten çok yoğun çalışıyoruz. Geçen seneden bugüne baktığınız zaman 11-12 tane oyuncu aramızdan ayrıldı. Bu arkadaşların yerini doldurmak için yönetimimizle birlikte çok büyük bir çaba içerisindeyiz. Kolay değil. Transfer yapmak, oyuncuyu getirmek, ikna etmek, inandırmak, bunlar gerçekten zor işler. Bu işin bir de ekonomisi var. Şu ana kadar istediğimiz oyuncuları aldık. Almamız gereken en az 4-5 tane oyuncu var nokta transfer olarak. Bunları da gerçekleştirebilirsek uyum sürecini de kısa bir süre içerisinde atlatıp, fiziksel ve taktik olarak istediğimiz seviyeye gelebilirsek bu sene herkesin beğenisini kazanabileceği, iyi mücadele eden, ligdeki gücünü ve varlığını hissettirebilen bir takım olma yolunda hedeflerimiz var" dedi.



“Biz yeni kurulan bir takımız”


Ligi değerlendiren Kartal, “Lige kadrosu elinde hazır bulunan, yapmak istediği transferleri daha öncelikli yapabilen, birlikte çalışma ortamını sağlayabilen futbol kulüplerinin rakiplerine göre yarım ya da bir adım daha önde başlayacaklar diye tahmin ediyorum. Biz yeni kurulan bir takımız. 11-12 tane oyuncu gitmiş, şu ana kadar aramıza 6-7 tane oyuncu geldi. Yatırım olarak, ileriye dönük olarak baktığımız genç oyuncuları katmazsak oynayan oyuncu gurubu olarak 4-5 tane nokta transfere ihtiyacımız var. İnşallah en kısa zamanda bu arkadaşlar da aramıza katılır. Lige, bu dönemi en az kayıpla atlatarak başlamak istiyoruz” diye konuştu.



“U21 ligi kapatılmamalı”


TFF’nin U21 ligini grubunu kaldırması ile ilgili konuşan Kartal, “Bu çok tartışılan bir konu. 21 yaş gurubunun bence devam etmesi gerekir. Ama bu şekilde de devam etmemeli. Devam edecekse Avrupa’da olduğu gibi stadyumlarda maçların oynanması gerekir. Güzel zeminde oynanması gerekir. Oraya da taraftarların gelmesi gerekir. Çok açılımlı şeyler. Hemen burada pat diye düzelecek, cevabı verilecek konular değil. Bence kapatılmaması gerekirdi. Hatta rezerv lig dediğimiz, profesyonel kadroda oyuna giremeyen, kadroda yer alamayan oyuncularla genç oyuncuları harmanlayıp bunların da bir liginin olmasından yanayım” şeklinde konuştu.



“Anadolu kulüpleri büyük yara alır”


Kartal, yayıncı kuruluşun belirsizliği konusunda ise, “Bu saatten sonra yayıncı kuruluşla ilgili negatif herhangi anlamda bir sıkıntı olursa Türk futbolu bu işten büyük bir darbe alır. İnşallah bu sorun bir an önce giderilir. Bütün kulüplerimiz, özellikle Anadolu kulüplerimiz bu işten çok büyük yara alırlar. Futbol yara alır. Zaten şu anda sıkıntılı bir dönemdeyiz. Kaos içerisindeyiz. Daha fazla geri gidebilir diye bu konuda endişelerim var. Zannetmiyorum, bir an önce bu işin önlemini alıp, bir orta yol bulup, bu işi düzeltecekler diye tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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