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Gündem İsmail Hünerlice Hoca'dan 'İsrail ile ticarete' ilişkin sert açıklama!
Gündem

İsmail Hünerlice Hoca'dan 'İsrail ile ticarete' ilişkin sert açıklama!

Yeniakit Publisher
2024-03-13 19:44:00 - 2024-03-13 20:10:06

İsmail Hünerlice Hoca, iktidarı "İsrail ile ticaret" üzerinden hedef alanlara tepki gösterdi.

Hünerlice Hoca, "Orada 7 milyon Filistinli yaşıyor. Vatandaşın bir suçu yok. İnsanlar açlıktan mı ölsün?" dedi.

"Ben bu ticarete karşı değilim." diyen Hünerlice Hoca,  "Silah göndermiş olsa o tartışılır." ifadesini kullandı.

İsmail Hünerlice Hoca, "Özü irin ve lağım dolu insanlar bunu gündem yaptılar. Bu ihanettir." dedi.

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