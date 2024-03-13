İsmail Hünerlice Hoca'dan 'İsrail ile ticarete' ilişkin sert açıklama!
İsmail Hünerlice Hoca, iktidarı "İsrail ile ticaret" üzerinden hedef alanlara tepki gösterdi.
Hünerlice Hoca, "Orada 7 milyon Filistinli yaşıyor. Vatandaşın bir suçu yok. İnsanlar açlıktan mı ölsün?" dedi.
"Ben bu ticarete karşı değilim." diyen Hünerlice Hoca, "Silah göndermiş olsa o tartışılır." ifadesini kullandı.
İsmail Hünerlice Hoca, "Özü irin ve lağım dolu insanlar bunu gündem yaptılar. Bu ihanettir." dedi.
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