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Gündem

İsmail Hakkı Karadayı toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 22. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 14:29:00 -
İsmail Hakkı Karadayı toprağa verildi

Dün Kadıköy Florance Nightingale Hastanesi'nde vefat eden İsmail Hakkı Karadayı'nın cenazesi İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirildi. Hastane bahçesinde yapılan askeri törende Karadayı'nın ailesi başsağlığı dileklerini kabul etti.

Cenaze namazının ardından Karadayı'nın naaşı defnedilmek üzere Çengelköy Mezarlığı'na nakledildi.

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Yorumlar

haliss

Bu adam müslümanmıydı...
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sukru

Bu adamın cenaze namazımı kılınmış,ilginç.
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