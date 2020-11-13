İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Açılış Töreni

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Tabii hastaneler sadece ülkemizde vatandaşlarımızın ihtiyacını görmekle kalmayacak, sağlık turizmi ile çevre ülkelerden, değişik yerlerden gelen birçok hastaya derman dağıtacak." dedi.

Yıldırım, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugün Tekirdağ'ın kurtuluşunun 98. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "en büyük hayalim" dediği şehir hastanelerine bir yenisini katmanın mutluluğunun yaşandığını söyledi, hayırlı olmasını diledi.

- "Neler söylemediler ki?"

Hastanelerin öneminin son salgında daha iyi anlaşıldığında değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hatırlıyorum geçmiş yıllarda şehir hastaneleriyle ilgili neler söylendi, neler söylendi. Maalesef şehir hastanelerinin fuzuli yatırım olduğunu, birilerine rant sağlayan işler olduğu hep söylene geldi.

Ancak geçtiğimiz mart ayından beri ülkemizi ve bütün dünyayı kasıp kavuran bu koronavirüs bir kez daha gösterdi ki eğer ülke olarak hazır değilseniz, altyapınız yoksa burada çaresiz kalıyorsunuz. Tabii hastaneler sadece ülkemizde vatandaşlarımızın ihtiyacını görmekle kalmayacak, sağlık turizmi ile çevre ülkelerden, değişik yerlerden gelen birçok hastaya derman dağıtacak."

Yıldırım, Tekirdağ'ın demir yolu, kara yolu yatırımlarıyla önemli cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı.



