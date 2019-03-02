İsmail Erdem’den Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un torununa vefa ziyareti

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un torununu ziyaret etti.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, seçim çalışmaları arasında Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon’u evinde ziyaret etti.

“Mehmet Akif’in duasını unutmadık, unutmayacağız”

Ataşehir Atatürk Mahallesi’nde ikamet eden Selma Argon’u cuma namazı öncesi ziyaret eden Başkan İsmail Erdem, “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyen şairimizin duasını biz hiç unutmadık, unutmayacağız. Hanımefendi ile Sancaktepe’de yaptığımız Külliye’de bulunmuş, kendisini misafir etmiştik. İnşallah Ataşehir’de 1 Nisan’dan sonra görevi teslim alacak, birçok kültürel programımızda saygıdeğer hanımefendiyi yine misafir edeceğiz. Mehmet Akif’imizin torunu olarak hatıraları ve tespitleri var. Dededen, babadan, geçmişten anıları var. Selma Argon hanımefendiyi, kültürel programlarda Ataşehirli gençlerle buluşturacağız” dedi.

“Başkanın çalışmaları çok önemli”

Kendilerini ziyaret eden Başkan İsmail Erdem’e teşekkür eden Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon, “Sayın başkanımıza yoğun bir program içinde ziyarete geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu bir vefadır. Sayın başkanın çalışmaları gerçekten çok önemli ve inşallah hayırlarla neticelenecek. Dualarım hep kendisine” şeklinde konuştu.