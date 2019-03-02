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İsmail Erdem: 1 Nisan sabahı Ataşehir’e güneş doğacak

Ataşehirli gençler AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem’in 100 projesi için pedal çevirdi.

02 Mart 2019 Cumartesi 16:28
İsmail Erdem: 1 Nisan sabahı Ataşehir’e güneş doğacak

Ataşehirli gençler AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem’in 100 projesi için pedal çevirdi. Gençlere konuşma yapan Başkan İsmail Erdem: “1 Nisan sabahı Ataşehir’e güneş doğacak. Bu bahar havası ile birlikte Ataşehir’in geleceğini gençlerimiz ile beraber inşa edeceğiz” dedi.

 

Yeditepe Üniversitesi’nde 14.00’da bir araya gelen 100 genç bisikletleri ile 7 kilometre pedal çevirerek Barbaros Mahallesi’nde gitti. Başlangıç noktasında toplanan gençlere Milliyetçi Hareket Partisi Gençlik Kolları da eşlik etti. Burada meşale yakan gençler daha sonra pedal çevirerek Ataşehir Kız İmam Hatip Lisesine gitti. Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, bitiş noktasına gelen gençleri tebrik ederek hediyeler verdi.

 

“Ataşehir’in geleceğini gençlerimiz ile beraber inşa edeceğiz”

 

Bisiklet turunu düdük çalarak başlatan İsmail Erdem, “Sancaktepe’de 10 yıl gençlere hangi hizmeti verdiysek Ataşehirli gençleri de aynı güzellikte hizmetlerle, sporla, eğitimle, kültürle ve sanatla buluşturacağız. Çünkü gelecek nesil olarak ülkemizi, geleceğimizi sizlere emanet edeceğiz. Tüm varlığımızı sizlere bırakacağız. 31 Mart akşamı dualarla, hayırlı bir sonuçla buluşacağımızı ümit ediyoruz. 1 Nisan sabahı Ataşehir’e güneş doğacak. Bu bahar havası ile birlikte Ataşehir’in geleceğini gençlerimiz ile beraber inşa edeceğiz. Sizlere müteşekkiriz. 31 Mart akşamına kadar durmak yok pedal çevirmeye devam, durmak yok yola koşarak devam” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 16:28
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