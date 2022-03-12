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Aktüel İsmail Demir'den dikkat çeken açıklama: Önemi daha iyi kavrandı
Aktüel

İsmail Demir'den dikkat çeken açıklama: Önemi daha iyi kavrandı

Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma sanayinde milli politikalar oluşturma ve bağımsızlığın önemi daha iyi kavrandı" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 14:18:00 - 2022-03-12 14:18:18

Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde 24 TV'ye konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma sanayii ihracatımızda çok titiz davranıyoruz. Burada yeni bir ihracat potansiyeli doğuyor" dedi.

Demir ayrıca, "Savunma sanayinde milli politikalar oluşturma ve bağımsızlığın önemi daha iyi kavrandı" ifadelerini kullandı.

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