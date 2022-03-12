İsmail Demir'den dikkat çeken açıklama: Önemi daha iyi kavrandı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma sanayinde milli politikalar oluşturma ve bağımsızlığın önemi daha iyi kavrandı" dedi.
Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde 24 TV'ye konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma sanayii ihracatımızda çok titiz davranıyoruz. Burada yeni bir ihracat potansiyeli doğuyor" dedi.
Demir ayrıca, "Savunma sanayinde milli politikalar oluşturma ve bağımsızlığın önemi daha iyi kavrandı" ifadelerini kullandı.