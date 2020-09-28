  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İsmail Demir: Savunma sanayii imkanlarımız kardeş Azerbaycan’ın emrindedir
Gündem

İsmail Demir: Savunma sanayii imkanlarımız kardeş Azerbaycan’ın emrindedir

Ermenistan'ın saldırgan bir tavır sergilediğini ve tamamen haksız olduğunu belirten Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin kardeş ülke Azerbaycan'a olan desteğini bir kez daha yineledi. Demir, "Savunma sanayii imkanlarımız kardeş Azerbaycan’ın emrindedir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 11:53:00 -
İsmail Demir: Savunma sanayii imkanlarımız kardeş Azerbaycan’ın emrindedir

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Türk savunma sanayiinin tüm imkanlarının, kardeş ülke Azerbaycan’ın emrinde olduğunu belirten Demir, Ermenistan'ın saldırgan bir tavır sergilediğini ve tamamen haksız olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu konudaki tavrının çok net olduğunu aktaran Demir, "Savunma sanayii imkanlarımız kardeş Azerbaycan’ın emrindedir" dedi.

Azerbaycan'ın Türkiye için dost ve kardeş olduğunu belirten Demir, "Her anlamda, her konuda onlarla beraber olma irademiz ortada. Diğer yandan Ermenistan tamamen haksız durumda. İki taraf eşit olsa bile bir tarafın saldırgan olduğu çok net. Bizim bu konuda tavrımız çok kesin. Türkiye’de ne imkan var ise kardeş Azerbaycan’ın yanındayız" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yazıklar olsun! İslam ülkesinden Ermenistan'a askeri yardım
Dünya

Yazıklar olsun! İslam ülkesinden Ermenistan'a askeri yardım

Azerbaycan ve Ermenistan arasında işgal altındaki Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken İran'ın Ermenistan'a askeri malzeme gönderdiği ..
İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ teklifi
Dünya

İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ teklifi

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tarfından yapılan açıklamada, meselen..
Yunan askerleri farketmedi… Türkiye’den Meis adasına gece operasyonu!
Gündem

Yunan askerleri farketmedi… Türkiye’den Meis adasına gece operasyonu!

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan kriz devam ederken Meis adasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Türk mühendisler adad..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı