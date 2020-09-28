İsmail Demir: Savunma sanayii imkanlarımız kardeş Azerbaycan’ın emrindedir

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Türk savunma sanayiinin tüm imkanlarının, kardeş ülke Azerbaycan’ın emrinde olduğunu belirten Demir, Ermenistan'ın saldırgan bir tavır sergilediğini ve tamamen haksız olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu konudaki tavrının çok net olduğunu aktaran Demir, "Savunma sanayii imkanlarımız kardeş Azerbaycan’ın emrindedir" dedi.

Azerbaycan'ın Türkiye için dost ve kardeş olduğunu belirten Demir, "Her anlamda, her konuda onlarla beraber olma irademiz ortada. Diğer yandan Ermenistan tamamen haksız durumda. İki taraf eşit olsa bile bir tarafın saldırgan olduğu çok net. Bizim bu konuda tavrımız çok kesin. Türkiye’de ne imkan var ise kardeş Azerbaycan’ın yanındayız" diye konuştu.